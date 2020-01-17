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Факти / Україна / Політика

Разумков відреагував на “записи прослуховування” Гончарука

Дмитро Разумков відреагував на злиті записи з нібито наради у кабінеті прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

– Якщо говорити про плівки – м’яко кажучи, якщо вони є аутентичними, то більша частина депутатського корпусу Слуги народу з цими заявами не погодяться, – розповів Разумков в ефірі телеканалу Україна.

Читайте: Відставка Гончарука скасовується: Зеленський дав уряду шанс

Нагадаємо, в мережу злили записи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито Гончарук не найкращим чином відгукується про президента України.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського.

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