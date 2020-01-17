На засіданні Верховної Ради 17 січня нардепи під час години запитань до уряду заслухають звіт Кабміну щодо розслідування катастрофи пасажирського літака Міжнародних авіаліній України в Ірані 8 січня.

Серед найважливіших питань порядку денного – зміни до Кримінального кодексу України. Цей законопроект визначено президентом як невідкладний.

Також у другому читанні парламентарі розглянуть законопроект про сільськогосподарську кооперацію, зміни до закону Про наукову і науково-технічну діяльність та проект закону про Бюро фінансових розслідувань.

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У першому читанні – зміни до закону Про Вищий антикорупційний суд, до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах) та деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

До слова, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради на січень 2020 року.