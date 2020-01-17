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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 17 січня (ОНЛАЙН)

На засіданні Верховної Ради 17 січня нардепи під час години запитань до уряду заслухають звіт Кабміну щодо розслідування катастрофи пасажирського літака Міжнародних авіаліній України в Ірані 8 січня.

Серед найважливіших питань порядку денного – зміни до Кримінального кодексу України. Цей законопроект визначено президентом як невідкладний.

Також у другому читанні парламентарі розглянуть законопроект про сільськогосподарську кооперацію, зміни до закону Про наукову і науково-технічну діяльність та проект закону про Бюро фінансових розслідувань.

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У першому читанні – зміни до закону Про Вищий антикорупційний суд, до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах) та деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

До слова, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради на січень 2020 року.

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