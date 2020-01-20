Тела 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 19 января доставили в Украину.

Похороны жертв авиакатастрофы МАУ пройдут 20 января. Большинство из них будут хоронить на Киевщине.

Так, 27-летнюю бортпроводницу Екатерину Статник похоронят на родной для девушки Херсонщине.

А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковим будут прощаться на Черниговщине.

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24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом.

Бортпроводницу Юлию Сологуб похоронят на Дарницком кладбище в Киеве. Девушка родом из Волыни.

Всех остальных погибших будут хоронить в столице и Киевской области:

Сергей Хоменко;

Валерия Овчарук;

Владимир Гапоненко;

Ольга Кобюк;

Елена Малахова;

Алексей Наумкин;

Денис Лихно.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ.