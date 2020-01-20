Тела 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 19 января доставили в Украину.
Похороны жертв авиакатастрофы МАУ пройдут 20 января. Большинство из них будут хоронить на Киевщине.
Так, 27-летнюю бортпроводницу Екатерину Статник похоронят на родной для девушки Херсонщине.
А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковим будут прощаться на Черниговщине.
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24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом.
Бортпроводницу Юлию Сологуб похоронят на Дарницком кладбище в Киеве. Девушка родом из Волыни.
Всех остальных погибших будут хоронить в столице и Киевской области:
- Сергей Хоменко;
- Валерия Овчарук;
- Владимир Гапоненко;
- Ольга Кобюк;
- Елена Малахова;
- Алексей Наумкин;
- Денис Лихно.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ.