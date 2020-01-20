PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Похороны погибших в авиакатастрофе МАУ: где прощаются с экипажем и пассажирами

Тела 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 19 января доставили в Украину.

Похороны жертв авиакатастрофы МАУ пройдут 20 января. Большинство из них будут хоронить на Киевщине.

Так, 27-летнюю бортпроводницу Екатерину Статник похоронят на родной для девушки Херсонщине.

А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковим будут прощаться на Черниговщине.

Біографія Ігоря Матькова

Читайте: На коленях и со слезами на глазах: как прощаются с погибшими в авиакатастрофе МАУ

24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом.

Бортпроводницу Юлию Сологуб похоронят на Дарницком кладбище в Киеве. Девушка родом из Волыни.

Всех остальных погибших будут хоронить в столице и Киевской области:

  • Сергей Хоменко;
  • Валерия Овчарук;
  • Владимир Гапоненко;
  • Ольга Кобюк;
  • Елена Малахова;
  • Алексей Наумкин;
  • Денис Лихно.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка