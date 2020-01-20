В Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ

В Киеве за третью неделю 2020 года зарегистрировано 9 176 больных гриппом и ОРВИ. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Такая ситуация наблюдается за счет как взрослого, так и детского населения. Так, гриппом заболело 5 349 детей (рост на 31,2%), взрослых – 3 827 челове (рост на 41,3%).

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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник уверяет, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне. Он не требует введения дополнительных мер.

Среди больных детей наибольшую долю составляют школьники. Среди них заболеваемость выросла на 29,2%. Это 2 116 случаев, что составляет 39,6% от общего количества больных детей.

В медицинские учреждения Киева за третью неделю года госпитализирован 141 человек, из них 115 – дети.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.