У Києві на третину зросла кількість хворих на грип і ГРВІ

У Києві за третій тиждень 2020 року зареєстровано 9 176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 35,2 % порівняно з попереднім тижнем.

Така ситуація спостерігається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, на грип захворіло 5 349 дітей (зростання на 31,2%), дорослих – 3 827 особи (зростання на 41,3%).

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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник запевняє, що інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні. Він не потребує введення додаткових заходів.

Серед хворих дітей найбільшу частку становлять школярі. Серед них захворюваність зросла на 29,2%. Це 2 116 випадків, що становить 39,6% від загальної кількості хворих дітей.

До медичних закладів Києва за третій тиждень року госпіталізовано 141 особу, із них 115 – діти.

Раніше Факти ICTV писали, що робити, щоб не захворіти на грип.