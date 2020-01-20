Из Киева в Одессу за полтора часа: Криклий анонсировал новые железнодорожные поездки

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в Украине делают все возможное, чтобы железнодорожные перевозки были конкурентными. Поэтому он анонсировал поезда которыми можно будет доехать из Киева в Одессу за полтора часа.

– В буквальном смысле это означает, что добраться на поезде в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более, чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет ехать потора часа вместо нынешних семи-восьми, – сообщил Владислав Криклий.

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Владислав Криклий также отметил, что Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшения качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця введет скидки на раннее бронирование билетов.