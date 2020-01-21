Чиновники повинні у робочий час розмовляти українською мовою – опитування

Результати дослідження фонду Демократичні ініціативи спільно із соціологічною службою Центру Разумкова свідчать, що більшість українців хочуть, щоб керівники держави і державні чиновники у робочий час розмовляли державною мовою – українською.

– 80,5% респондентів погоджуються з тим, що керівництво України і держчиновники повинні у робочий час розмовляти державною мовою, – йдеться в дослідженні.

При цьому тільки 14,8% опитаних з цим не погоджуються і 4,7% – вагалися з відповіддю.

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Опитування проводилося з 13 до 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, до вересня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту планує запустити безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови.

Джерело: фонд Демократичні ініціативи