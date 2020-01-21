На Укрпочте разрешат открывать счета – как это будет работать

На сайте Верховной Рады обнародован законопроект, который предусматривает расширение спектра финансовых услуг Укрпочты для зачисления зарплат, пенсий, соцвыплат, торговой выручки, осуществления расчетных банковских и валютообменных операций.

Благодаря законопроекту №2788 украинцы смогут получить базовые финансовые услуги: они смогут открывать депозиты, оплачивать карточкой коммунальные услуги и другое.

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Как это будет работать

Укрпочта не будет кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств. Вклады, привлеченные национальным оператором почтовой связи, приравниваются к банковским. При этом компания становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, открытие и обслуживание почтовых счетов национальным почтовым оператором регулирует Национальный банк.

– Открытие почтовых счетов – это возможность для 37% населения, не имеющего доступ к услугам банков, через Укрпочту получить современные финансовые услуги. Мы предлагаем европейский опыт использования почты для финансовой инклюзии сельского населения, – сказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

По его словам, государственный бюджет будет получать до 2 млрд грн в год за счет сокращения затрат на доставку и выплату пенсий и других соцвыплат.

Он отметил, что Укрпочта не будет конкурировать с банками, потому что 80% сети будут расположены в селах, где нет банковских отделений и банкоматов.

Напомним, Укрпочта повысила тарифы на доставку периодических изданий с 1 января 2020 года.