На Укрпошті дозволять відкривати рахунки – як це працюватиме

На сайті Верховної ради оприлюднено законопроект, який передбачає розширення спектру фінансових послуг Укрпошти для зарахування зарплат, пенсій, соцвиплат, торгової виручки, здійснення розрахункових банківських і валютообмінних операцій.

Завдяки законопроекту №2788 українці зможуть отримати базові Фінансові послуги: вони зможуть відкривати депозити, оплачувати карткою комунальні послуги та інше.

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Як це працюватиме

Укрпошта не кредитуватиме фізичних осіб та суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів. Вклади, залучені національним оператором поштового зв’язку, прирівнюються до банківських. При цьому компанія стає учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Діяльність з надання фінансових послуг, відкриття та обслуговування поштових рахунків національним поштовим оператором регулює Національний банк.

– Відкриття поштових рахунків -це можливість для 37% населення, яке не має доступ до послуг банків, через Укрпошту отримати сучасні фінансові послуги. Ми пропонуємо європейський досвід використання пошти для фінансової інклюзії сільського населення, – сказав гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, державний бюджет отримуватиме до 2 млрд грн на рік за рахунок скорочення витрат на доставку і виплату пенсій та інших соцвиплат.

Він зазначив, що Укрпошта не конкуруватиме з банками, тому що 80% мережі будуть розташовані в селах, де немає банківських відділень і банкоматів.

Нагадаємо, Укрпошта підвищила тарифи на доставку періодичних видань з 1 січня 2020 року.