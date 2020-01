Заявление Британии по украинскому трезубцу – реакция Украины

Представитель правительства Британии в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции не дал ответа на вопрос, удалят ли трезубец из него.

Такое мнение высказало Посольство Украины в Великобритании.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 20, 2020