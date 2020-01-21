Заява Британії щодо українського тризуба – реакція України

Речник уряду Британії у заяві щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника британської поліції не дав відповіді на запитання, чи видалять тризуб з нього.

Таку думку висловило Посольство України у Великій Британії.

– І все ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ та герб України, з Посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз’яснень з боку британської сторони, – зазначило посольство.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH — Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 20, 2020

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Водночас міністр закордонних справ Вадим Пристайко написав, що потрібно переглянути Посібник.

– Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути Посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього.

Since this has been regretted. It is now time to revise the Guide, removing Ukrainian Trident which does not belong in it. https://t.co/qKQFwmiyLW — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 20, 2020