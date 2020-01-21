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Факти / Україна

Заява Британії щодо українського тризуба – реакція України

Речник уряду Британії у заяві щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника британської поліції не дав відповіді на запитання, чи видалять тризуб з нього.

Таку думку висловило Посольство України у Великій Британії.

– І все ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ та герб України, з Посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз’яснень з боку британської сторони, – зазначило посольство.

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Водночас міністр закордонних справ Вадим Пристайко написав, що потрібно переглянути Посібник.

– Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути Посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього.

Нагадаємо, у Великій Британії в рамках кампанії проти екстремізму поліція розіслала медичним працівникам та викладачам посібник про боротьбу з тероризмом. У ньому згадується державний герб України та символ ЗСУ – тризуб.

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