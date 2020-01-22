Украина разместила евробонды на €1,25 млрд

Минфин Украины 22 января объявил о размещении еврооблигаций на сумму €1,25 млрд, которые будут направлены на финансирование государственного бюджета.

– Сегодня мы заимствуем €1,25 млрд под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития, – объяснил премьер-министр Алексей Гончарук.

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В размещении еврооблигаций приняли участие более 350 фондов. При этом спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в семь раз.

В Офисе президента отмечают, что 4,375% годовых – это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является результатом сложных структурных реформ.

К слову, по данным Министерства финансов, в 2020 году Украина получила около $1,67 млрд прямых иностранных инвестиций.