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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна розмістила євробонди на €1,25 млрд

Мінфін України 22 січня оголосив про розміщення єврооблігацій на суму €1,25 млрд, які будуть спрямовані на фінансування державного бюджету.

– Сьогодні ми запозичуємо €1,25 млрд під 4,375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку, – пояснив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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У розміщенні єврооблігацій взяли участь понад 350 фондів. При цьому попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в сім разів.

В Офісі президента наголошують, що 4,375% річних – це найнижча відсоткова ставка на єврооблігації, що є результатом складних структурних реформ.

До слова, за даними Міністерства фінансів, у 2020 році Україна отримала близько $1,67 млрд прямих іноземних інвестицій.

Джерело: Офіс президента

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