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Факты / Украина

Под Киевом мужчина украл у школьника портфель с учебниками

Полиция Броваров задержала вора детского портфеля.

На прошлой неделе в селе Княжичи 10-летний парень забыл на кассе местного супермаркета школьный портфель, которым в дальнейшем решил завладеть неизвестный мужчина.

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Мать ребенка обратилась в полицию.

– Вчера работники криминальной полиции установили причастного к краже мужчины. Им оказался 51-летний местный житель, – сообщают в полиции.

Следователи открыли уголовное производство и начато досудебное расследование.

Ранее на Тернопольщине 22-летний парень украл скорую, чтобы доехать домой.

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