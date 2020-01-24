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Факти / Україна

Під Києвом чоловік вкрав у школяра портфель з підручниками

Поліція Броварів затримала крадія дитячого портфелю.

Минулого тижня у селі Княжичі 10-річний хлопець забув на касі місцевого супермаркету шкільний портфель, яким у подальшому вирішив заволодіти невідомий чоловік.

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Мати дитини звернулася до правоохоронців.

– Вчора працівники кримінальної поліції встановили причетного до крадіжки чоловіка. Ним виявився 51-річний місцевий житель, – повідомляють у поліції.

 

Слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Раніше на Тернопільщині 22-річний хлопець вкрав швидку, щоб доїхати додому.

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