Під Києвом чоловік вкрав у школяра портфель з підручниками

Поліція Броварів затримала крадія дитячого портфелю.
Минулого тижня у селі Княжичі 10-річний хлопець забув на касі місцевого супермаркету шкільний портфель, яким у подальшому вирішив заволодіти невідомий чоловік.
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Мати дитини звернулася до правоохоронців.
– Вчора працівники кримінальної поліції встановили причетного до крадіжки чоловіка. Ним виявився 51-річний місцевий житель, – повідомляють у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.
Раніше на Тернопільщині 22-річний хлопець вкрав швидку, щоб доїхати додому.
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