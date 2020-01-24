Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримали підозрюваного Левіна

У Болгарії працівники місцевих правоохоронних органів разом із представниками Офісу генпрокурора та Служби безпеки України затримали підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Йдеться про Олексія Москаленка (Левіна), який під час слідства переховувався поза межами України.

Олексій Левін, справжнє прізвище якого Москаленко, уродженець Херсона. Йому 41 рік. Член відомої в області ОЗУ Москалов, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком. У червні 2016 року вийшов на свободу за так званим законом Савченко.

Крім того, він є помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького.

Раніше Факти ICTV писали, що у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації. Було повідомлено про підозру її керівнику, який фігурує у справівбивства активістки Катерини Гандзюк.

20 січня Офіс генпрокурора повідомив про підозру і затримав екс-помічника народного депутата України попередніх скликань Ігоря Павловського. Саме його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

21 січня Печерський районний суд Києва взяв під варту Ігоря Павловського. Його заарештували на два місяці без можливості внесення застави.