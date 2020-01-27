Коронавирус распространился по всему Китаю: что делать и куда звонить украинцам

В Китае наблюдается обострение эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса 2019-nCoV, поэтому МИД и Минздрав Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в эту страну, особенно в провинции Хубэй и город Ухань.

В Минздраве также дали рекомендации гражданам Украины, которые планируют путешествие в Китай или уже находятся там:

следить за эпидемической ситуацией в регионе посещения;

употреблять только термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контактов с животными, посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков,

животноводческих ферм и тому подобное;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

пользоваться специальными масками;

тщательно мыть руки, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой;

пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизировать контакты с другими людьми и обратиться за медицинской помощью.

В МИД просят граждан отслеживать информацию на сайте посольства Украины в КНР и своем официальном сайте, следуя рекомендациям и законных требованиям местных органов власти.

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Для мгновенного реагирования на чрезвычайные происшествия созданы горячие линии: в посольстве Украины в КНР (+861370 123 06 47), Генеральном консульстве Украины в Гуанчжоу (+861852 043 77 37) и Генконсульстве Украины в Шанхае (+861381 631 88 30).

Или звоните на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 044 238 16 57.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Посольству Украины в КНР рекомендовать украинцам покинуть территорию Китая из-за распространения нового коронавируса.