Коронавірус розповсюдився по всьому Китаю: що робити і куди телефонувати українцям

У Китаї спостерігається загострення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусом 2019-nCoV, тому МЗС та МОЗ України рекомендують українцям утриматися від поїздок до цієї країни, особливо до провінції Хубей та міста Ухань.

В МОЗ також дали рекомендації громадянам України, які планують подорож до Китаю або вже перебувають там:

слідкувати за епідемічною ситуацією в регіоні відвідування;

вживати лише термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

уникати контактів з тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

користуватися спеціальними масками;

ретельно мити руки, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею;

користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;

при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ ( несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізувати контакти з іншими людьми та звернутися до медичною допомогою.

У МЗС просять громадян відстежувати інформацію на сайті посольства України в КНР та своєму офіційному сайті, дотримуючись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади.

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Для миттєвого реагування на надзвичайні події створено гарячі лінії: в посольстві України в КНР (+861370 123 06 47), Генеральному консульстві України в Гуанчжоу (+861852 043 77 37) та Генконсульстві України в Шанхаї (+861381 631 88 30).

Або ж телефонуйте на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 16 57.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.