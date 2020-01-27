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Факти / Україна

Коронавірус розповсюдився по всьому Китаю: що робити і куди телефонувати українцям

У Китаї спостерігається загострення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусом 2019-nCoV, тому МЗС та МОЗ України рекомендують українцям утриматися від поїздок до цієї країни, особливо до провінції Хубей та міста Ухань.

В МОЗ також дали рекомендації громадянам України, які планують подорож до Китаю або вже перебувають там:

  • слідкувати за епідемічною ситуацією в регіоні відвідування;
  • вживати лише термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
  • уникати контактів з тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;
  • не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;
  • користуватися спеціальними масками;
  • ретельно мити руки, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею;
  • користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;
  • при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ ( несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізувати контакти з іншими людьми та звернутися до медичною допомогою.

У МЗС просять громадян відстежувати інформацію на сайті посольства України в КНР та своєму офіційному сайті, дотримуючись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади.

Читайте: У Києві зафіксували випадок коронавірусу – це не nCoV з Китаю

Для миттєвого реагування на надзвичайні події створено гарячі лінії: в посольстві України в КНР (+861370 123 06 47), Генеральному консульстві України в Гуанчжоу (+861852 043 77 37) та Генконсульстві України в Шанхаї (+861381 631 88 30).

Або ж телефонуйте на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 16 57.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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