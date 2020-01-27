Обшуки та арешти. Кого та як затримують агенти ДБР, НАЗК та НАБУ

20 січня колишній народний депутат та екс-президент будівельної корпорації Укрбуд Максим Микитась, якого підозрюють в організації корупційної схеми намагався вилетіти з аеропорту Бориспіль до Лондону.

Антикорупційний суд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді 80 млн грн застави та зобов’язав носити електронний браслет. Але адвокат екс-нардепа стверджує, що прокуратура дозволила його підзахисному виїхати з країни на чотири дні на лікування, та навіть продемонстрував відповідний документ.

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Микитася спочатку фактично випустили з країни, а потім зняли з літака, який вже готовий був злетіти. За поясненнями очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в прокурорів закралася підозра, що Микитась може вже не повернутися.

Колишній очільник державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у розкраданні 2 млрд грн, під час затримання пережив ледве не серцевий напад. Екс-чиновник двічі просив правоохоронців відпустити його на термінове лікування в США, але йому відмовили.

Не зміг виїхати з України і фігурант бурштинової справи Борислав Розенблат. Екс-нардеп вже сидів у літаку та кажуть навіть встиг перекинути келих шампанського в передчутті гарної подорожі, аж тут нагрянули детективи.

Замість Німеччини Розенблат поїхав в суд. Як, до речі, і колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого підозрюють в оборудках в оборонці. Гладковського співробітники НАБУ теж перехопили в аеропорту.

Жаліється на здоров’я й Ігор Павловський – підозрюваний в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Павловський стверджує, що через важку хворобу не з’являвся на судові засідання по справі Гандзюк. Та він таки потрапив до суду після того, як в Херсоні 20 січня правоохоронці провели справжню спецоперацію. 35 обшуків, затримання, БТР та сили нацгвардії в місті.

Павловського вже заарештували на півтора місяці. Він свою участь у нападі на активістку категорично заперечує. Натомість характеризує свою роль у справі, як випадковий слухач.

24 січня стало відомо, що в Болгарії затримали іншого підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна. Друзі Катерини сподіваються, що останні новини дозволять слідству просунутися до встановлення замовника її вбивства. Та не поспішають радіти затриманням.

А ось у багаточисленних справах проти п’ятого президента України Петра Порошенка до прогресу, схоже, далеко. Хоча слідчі ДБР систематично викликають його на допити, які в Порошенка називають виставами.

Прихильники Порошенка сподівалися, що з приходом у Держбюро нового керівника Ірини Венедиктової ситуація дещо зміниться. Натомість перезавантаження ДБР почалося з призначення заступником голови бюро колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова.

Проти такого призначення вже виступив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія. Хоча його колеги не бачать у цьому конфлікту інтересів. Порошенко ж називає справи ДБР проти нього абсурдними.

Хоча, на думку експертів, сам колишній президент теж зацікавлений у таких шоу. Наступний допит слідчі ДБР призначили Порошенку на 31 січня. Та невдовзі у них з’явиться і новий яскравий клієнт – народний депутат від фракції Опозиційна платформа За Життя Ілля Кива.

В одному зі столичних ресторанів він побився з ветераном АТО. Наніс підступний удар чоловікові головою. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження, але спрямував справу в ДБР.

Соцмережі одразу вибухнули фотожабами. Мовляв, ще не факт, що саме Кива вийшов переможцем у бійці. Та у будь-якому разі нардепу тепер світить до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, спеціальний слідчий відділ ДБР, який лише 11 січня був остаточно укомплектований, вже готується скерувати до суду одну зі справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.