Поліція Криму встановила, що двоє членів незаконного збройного формування самооборона Криму в 2014 році організували викрадення та незаконно утримували французького оператора телеканалу CANAL+ Девіда Жофрійо.

Тоді він висвітлював події на окупованому півострові. Під час відеозйомки захоплення бойовиками українських військових частин його викрали. Визволити з полону Девіда Жофрійо вдалося завдяки впливу міжнародної асоціації журналістів.

Його погодилися звільнити в обмін на відзнятий матеріал.

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Слідству вдалося встановити, що один зі зловмисників був командиром роти незаконного збройного формування, інший – його заступником.











Поліція знайшла організаторів викрадення французького оператора в Криму / 3 фотографии

Зловмисники брали активну участь в окупації півострова та території Луганської області. Вони керували діями незаконно збройного формування під час захоплення адмінбудівлі Верховної Ради АР Крим та розгону проукраїнськи налаштованих громадян.

Наразі їм заочно оголошено підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України і загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що двоє поліцейських на Донбасі продали речові докази за 125 тис. грн.