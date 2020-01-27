Вбивство Гандзюк: у Болгарії суд заарештував Левіна

Суд Бургаса заарештував на 40 днів українця Олексія Левіна, підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Сам підозрюваний просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Він пояснив, що має серйозні проблеми з серцем – переніс чотири операції ще в Україні, але довести це не зміг.

Левін переховувався у приватній квартирі в Бургасі, про що стало відомо під час судового засідання.

Нагадаємо, кілька днів тому у Болгарії працівники місцевих правоохоронних органів разом із представниками Офісу генпрокурора та СБУ затримали підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна), який під час слідства переховувався поза межами України.

Читайте: Річниця смерті Гандзюк: як просувається справа і де замовники

Олексій Левін, справжнє прізвище якого Москаленко, уродженець Херсона. Йому 42 роки. Член відомої в області ОЗУ Москалов, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком. У червні 2016 року вийшов на свободу за так званим законом Савченко.

Джерело: Флагман