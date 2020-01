ЄС розширить санкційний список проти РФ через псевдовибори в Криму

Євросоюз 28 січня планує розширити санкційний список росіян, які причетні до організації псевдовиборів, що відбулися в анексованому Криму 8 вересня 2019 року.

Зокрема, до чорного списку додадуть сім осіб, які своїми діями підривали суверенітет і територіальну цілісність України.

Поки невідомо, про кого саме йдеться.

The EU will tomorrow add another 7 ppl on its sanctions list over individuals undermining the territorial integrity of #Ukraine. the 7 facilitated and participated in the Russian regional elections in September in #Crimea. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 27, 2020