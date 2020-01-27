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Факти / Україна

ЄС розширить санкційний список проти РФ через псевдовибори в Криму

Євросоюз 28 січня планує розширити санкційний список росіян, які причетні до організації псевдовиборів, що відбулися в анексованому Криму 8 вересня 2019 року.

Зокрема, до чорного списку додадуть сім осіб, які своїми діями підривали суверенітет і територіальну цілісність України.

Поки невідомо, про кого саме йдеться.

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Нагадаємо, 4 вересня 2019 року посли ЄС погодили продовження санкцій проти РФ до березня 2020 року.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії у червні 2014 року і щороку вирішує питання про їх продовження.

Фото: Dreamstime

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