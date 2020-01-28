Електронний лікарняний запровадять навесні – дата

Міністерство соцполітики планує запровадити електронний лікарняний з 1 квітня. За словами заступника міністра соціальної політики Олега Коваля, на цьому тижні запускається постанова на узгодження щодо його запровадження.

– Це буде перший етап, а основний етап – це повноцінний запуск системи лікарняних, коли лікар записуватиме дані про те, що пацієнт захворів, до системи HELSI.me. Вона формуватиме медичний висновок, який автоматично направлятиметься до Пенсійного фонду, реєстру платників ЄСВ, а далі – до Фонду соціального страхування для нарахувань, – повідомив Олег Коваль.

Він зазначив, що другий етап запускатиметься з 1 вересня.

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У Мінсоцполітики прогнозують, що запровадження електронної системи дозволить перевіряти правомірність видання пацієнтам електронних лікарняних і мінімізувати зловживання в цій сфері.

– Ми припинимо цими діями потік виписування за день 50 лікарняних, оскільки можна буде перевірити всі факти з прив’язкою до прізвища лікаря, скільки лікарняних він видав і чи за своїм профілем, – додав Олег Коваль.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро дубілет повідомив, що українці зможуть закривати лікарняний онлайн.