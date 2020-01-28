Четыре крупнейшие медиагруппы Украины, в том числе и StarLightMedia, в которую входит ICTV, закодируют свои спутниковые сигналы с 28 января 2020 года.
Если у вас спутниковое телевидение, и вы не платили ежемесячную абонплату, то, скорее всего, пользовались услугами мошенников, и вас коснется отключение.
После кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов будет несколько вариантов просмотра ТВ. Факты ICTV уже писали обо всех альтернативах – их семь.
Если вы решили отказаться от спутникового телевидения, рассказываем о преимуществах и недостатках альтернативных сервисов – IPTV, ОТТ и Т2.
Т2
Эфирное цифровое телевидение Т2 появилось в Украине относительно недавно. Сегодня оно дает возможность просмотра 32 украинских телеканалов. Все, что необходимо – эфирная антенна (не важно – внешняя или внутренняя) и тюнер DVB-T2. В моделях телевизоров последних пяти лет он обычно уже встроен.
Преимущества Т2:
- бесплатный просмотр;
- недорогое оборудование;
- качество приема лучше, чем в аналоговом телевидении.
Недостатки Т2:
- ограниченное количество телеканалов;
- нет сервисной поддержки;
- для каждого ТВ необходимо иметь отдельный тюнер.
IPTV
Можно приобрести доступ к телевидению от своего провайдера интернета – Internet Protocol Television. Обычно они предлагают пакеты интернет + телевидение, что значительно выгоднее, чем покупать их по отдельности.
Преимущества IPTV:
- возможность записи и просмотра программ, которые уже транслировали на ТВ;
- возможность самостоятельно выбрать телеканалы;
- качество изображения с высоким разрешением.
Недостатки IPTV:
- необходимость иметь высокоскоростной интернет. В случае перебоев ТВ также будет “глючить”;
- услугу предоставляет только ваш интернет-провайдер;
- предоставление данных интернет-провайдерами не регулируется на законодательном уровне.
ОТТ
Технология ОТТ (Over the Top) позволяет пользоваться интерактивным ТВ в режиме реального времени, имея лишь доступ к скоростному интернету и телевизор с технологией Smart TV.
Преимущества ОТТ:
- нет привязки к интернет-провайдеру. Можно выбрать любую платформу – Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV и др.;
- фильмы и передачи в высоком качестве;
- можно смотреть любимые передачи в любое время на любом устройстве.
Недостатки ОТТ:
- необходимость покупать платную ежемесячную подписку;
- зависимость от скоростного интернета;
- контент доставляется по неуправляемой сети, а поэтому качество во время трансляций может быть низким.
Заметьте, что после кодирования сигнала телеканалов можно продолжать пользоваться спутниковым ТВ. Факты ICTV считали, сколько это будет стоить.