Четыре крупнейшие медиагруппы Украины, в том числе и StarLightMedia, в которую входит ICTV, закодируют свои спутниковые сигналы с 28 января 2020 года.

Если у вас спутниковое телевидение, и вы не платили ежемесячную абонплату, то, скорее всего, пользовались услугами мошенников, и вас коснется отключение.

После кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов будет несколько вариантов просмотра ТВ. Факты ICTV уже писали обо всех альтернативах – их семь.

Если вы решили отказаться от спутникового телевидения, рассказываем о преимуществах и недостатках альтернативных сервисов – IPTV, ОТТ и Т2.

Т2

Эфирное цифровое телевидение Т2 появилось в Украине относительно недавно. Сегодня оно дает возможность просмотра 32 украинских телеканалов. Все, что необходимо – эфирная антенна (не важно – внешняя или внутренняя) и тюнер DVB-T2. В моделях телевизоров последних пяти лет он обычно уже встроен.

Преимущества Т2:

бесплатный просмотр;

недорогое оборудование;

качество приема лучше, чем в аналоговом телевидении.

Недостатки Т2:

ограниченное количество телеканалов;

нет сервисной поддержки;

для каждого ТВ необходимо иметь отдельный тюнер.

IPTV

Можно приобрести доступ к телевидению от своего провайдера интернета – Internet Protocol Television. Обычно они предлагают пакеты интернет + телевидение, что значительно выгоднее, чем покупать их по отдельности.

Преимущества IPTV:

возможность записи и просмотра программ, которые уже транслировали на ТВ;

возможность самостоятельно выбрать телеканалы;

качество изображения с высоким разрешением.

Недостатки IPTV:

необходимость иметь высокоскоростной интернет. В случае перебоев ТВ также будет “глючить”;

услугу предоставляет только ваш интернет-провайдер;

предоставление данных интернет-провайдерами не регулируется на законодательном уровне.

ОТТ

Технология ОТТ (Over the Top) позволяет пользоваться интерактивным ТВ в режиме реального времени, имея лишь доступ к скоростному интернету и телевизор с технологией Smart TV.

Преимущества ОТТ:

нет привязки к интернет-провайдеру. Можно выбрать любую платформу – Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV и др.;

фильмы и передачи в высоком качестве;

можно смотреть любимые передачи в любое время на любом устройстве.

Недостатки ОТТ:

необходимость покупать платную ежемесячную подписку;

зависимость от скоростного интернета;

контент доставляется по неуправляемой сети, а поэтому качество во время трансляций может быть низким.

Заметьте, что после кодирования сигнала телеканалов можно продолжать пользоваться спутниковым ТВ. Факты ICTV считали, сколько это будет стоить.