Чотири найбільші медіагрупи України, зокрема і StarLightMedia, до якої входить ICTV, закодують свої супутникові сигнали з 28 січня 2020 року.
Якщо у вас супутникове телебачення, і ви не сплачували щомісячну абонплату, то, ймовірно, користувались послугами шахраїв, і вас торкнеться вимкнення.
Після кодування супутникового сигналу українських телеканалів буде декілька варіантів перегляду ТБ. Факти ICTV вже писали про всі альтернативи – їх сім.
Якщо ви вирішили відмовитись від супутникового телебачення, розповідаємо про переваги та недоліки альтернативних сервісів – IPTV, ОТТ та Т2.
Т2
Ефірне цифрове телебачення Т2 з’явилось в Україні відносно нещодавно. Сьогодні воно дає можливість перегляду 32 українських телеканалів. Все, що необхідно – ефірна антена (не важливо – зовнішня чи внутрішня) та тюнер DVB-T2. У моделях телевізорів останніх п’яти років він зазвичай вже вмонтований.
Переваги Т2:
- безкоштовний перегляд;
- недороге обладнання;
- якість прийому краща, ніж в аналоговому телебаченні.
Недоліки Т2:
- обмежена кількість телеканалів;
- немає сервісної підтримки;
- для кожного ТВ необхідно мати окремий тюнер.
IPTV
Можна придбати доступ до телебачення від свого провайдера інтернету – Internet Protocol Television. Зазвичай вони пропонують пакети інтернет + телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.
Переваги IPTV:
- можливість запису та перегляду програм, які вже транслювати на ТБ;
- можливість самостійно обрати телеканали;
- якість зображення з високою роздільною здатністю.
Недоліки IPTV:
- необхідність мати високошвидкісний інтернет. У разі перебоїв ТБ також буде “глючити”;
- послугу надає лише ваш інтернет-провайдер;
- надання даних інтернет-провайдерами не регулюється на законодавчому рівні.
ОТТ
Технологія ОТТ (Over the Top ) дозволяє користуватись інтерактивним ТВ у режимі реального часу, маючи лише доступ до швидкісного інтернету та телевізор з технологією Smart TV.
Переваги ОТТ:
- немає прив’язки до інтернет-провайдера. Можна обрати будь-яку платформу – Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV та ін.;
- фільми та передачі у високій якості;
- можна дивитись улюблені передачі у будь-який час на будь-якому пристрої.
Недоліки ОТТ:
- необхідність купувати платну щомісячну підписку;
- залежність від швидкісного інтернету;
- контент доставляється через некеровану мережу, а тому якість під час трансляцій може бути низькою.
Зауважте, що після кодування сигналу телеканалів можна продовжувати користуватись супутниковим ТБ. Факти ICTV рахували, скільки це коштуватиме.