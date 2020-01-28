Освітній хаб міста Києва – це територія нових можливостей для кожного

Наше спілкування з директоркою Освітнього хабу міста Києва Марією Богуслав відбулось у період новорічних та різдвяних свят, тому перше запитання стосувалось результатів роботи Освітнього хабу за 2019 рік.

– По-перше, і це найважливіше – нам вдалось започаткувати в Києві в цьому році масовий рух щодо навчання людей, незалежно від віку та сфери діяльності, залучивши до цього процесу велику кількість киян і не тільки.

Понад 10 тис. осіб вже пройшли практичні тренінги з найактуальніших наразі на ринку праці навичок: емоційного інтелекту, вміння вести переговори, керування людьми та проектами, особистого розвитку тощо, і це не враховуючи онлайн користувачів порталу Освітнього хабу eduhub.in.ua.

Цьому не вчать у школах та університетах, але люди з високим рівнем володіння саме цими навичками, які називають м‘якими (soft skills), є успішними та щасливими в сучасному світі, чого ми всі прагнемо.

– Наскільки мені відомо, такі курси коштують чималих грошей, яка вартість навчання в Освітньому хабі?

– Оскільки цей проект реалізується КНП Освітня агенція міста Києва Київської міської державної адміністрації, то навчання для киян є безкоштовним.

Нам вдалось залучити зіркових тренерів та експертів, таких як: відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков, двічі рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Володимир Співаковський, найвідомішій лікар України Євген Комаровський та інші фахівці, які відгукнулись на прохання взяти участь у цьому соціальному проекті.

Тому наш освітній контент є справді ефективним та корисним, що і підтвердив Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Ці навички люди можуть застосовувати у будь-якій сфері, де вони працюють, чи для відкриття власного бізнесу, а також під час спілкуванні з близькими та друзями у повсякденному житті.

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– Яким чином формувались навчальні програми?

– Ми взяли за основу думку міжнародних експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що визначили топ-навички, які будуть найзатребуванішими у 2020 році. Саме їх і запропонували киянам.

Вже під час роботи ми отримали прохання розробити спеціалізовані курси для викладачів та вчителів. Так з’явився курс Мистецтво викладання, який наразі подивились понад 30 тис. осіб, та ще сотні вчителів пройшли практичні тренінги в рамках Форумів сучасних викладачів Освіта 3.0, які були проведені не тільки в Києві, але і у Львові, Вінниці та Кропивницькому.

Ми використовуємо інноваційну модель змішаного навчання (blended learning), тобто поєднуємо онлайн-лекції та тестування з практичними тренінгами, що дозволяє, з одного боку, охопити максимальну кількість людей, а з іншого – проконтролювати якість засвоєння знань та навичок.

Після цього курсу з’явились й інші: курс для батьків Діти покоління Z, екологічний курс Зелена Україна, курс з антикорупції для державних службовців Чесна країна, програма з профорієнтації для школярів Обери професію – забезпеч майбутнє. У наступному році плануємо нові освітні курси та програми на актуальні для українського суспільства теми.

– Які плани Освітнього хабу міста Києва на 2020 рік?

– 2019 був роком старту проекту, а нашим головним завданням було створити масовий рух навчання киян, що ми і виконали: за результатами соціологічного дослідження, яке було проведено у грудні, пізнаваність Освітнього хабу серед киян наразі є більше 40%, тобто майже кожен другий дорослий мешканець Києва знає або вже користувався нашим проектом.

Наступного року ми плануємо не тільки запустити нові освітні курси і постійно збільшувати залученість киян до саморозвитку протягом всього життя, але і створити дещо зовсім нове для України, але нехай це залишиться поки що секретом…

– Що б Ви хотіли побажати киянам та всім українцям у новому році?

– Наша місія: зробити так, щоб якомога більше людей не полишали саморозвиток та продовжували вдосконалювати необхідні їм навички протягом всього свого життя, щоб кияни зокрема та українці загалом змогли реалізувати себе в своїй країні і не лишати Україну назавжди у пошуках кращої долі.

Тому я щиро хочу побажати всім українцям не опускати руки у будь-які ситуації і пам’ятати, що успіх та щастя кожної людини залежить лише від неї самої, від її навичок та вміння правильно реагувати на життєву ситуацію, що виникає в конкретний момент, і спрогнозувати, що буде відбуватись надалі.

Як говорить найкращий хокеїст всіх часів Вейн Грецькі, який має українське коріння, – я мчу туди, де шайба буде, а не де вона була.

Це і є девіз Освітнього хабу – територія нових можливостей для кожного.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в UNIT Factory Kharkiv закінчився перший місячний марафон, під час якого студенти вивчали основи програмування за унікальною програмою ucode, розробленою фахівцями UNIT Factory за підтримки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут.