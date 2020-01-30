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Факти / Україна

Українці менше їздитимуть на заробітки – НБУ назвав причину

Завдяки зростанню рівня доходів попит на роботу за кордоном падатиме, тому в українців не виникатиме потреби так часто їхати на заробітки за кордон.

Такі прогнози представив НБУ за підсумками рішення монетарного комітету щодо встановлення облікової ставки.

У Нацбанку зазначили, що досить високі темпи зростання реальних доходів населення зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами.

Читайте: Українські заробітчани: куди їздять і скільки отримують трудові мігранти

Крім того, високий рівень доходів українців призведе до зростання внутрішнього попиту, який вплине на пришвидшення темпів зростання економіки.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що облікову ставку в Україні знизили на 11%. Відповідно, після такого рішення також зменшується відсоткова ставка кредитів рефінансування для банків.

Джерело: НБУ

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