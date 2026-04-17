Россия готовится осуществлять массированные атаки по Украине до семи раз в месяц, используя сотни беспилотников и ракеты.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, такие выводы базируются на данных украинской разведки.

Он отметил, что в нынешних условиях массированная атака означает применение не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами.

Именно к таким масштабам ударов, по его словам, готовится Россия в ближайшее время.

Согласно оценкам, враг может осуществлять до семи подобных атак ежемесячно.

В то же время министр подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность.

По его словам, по состоянию на сегодня силы ПВО уничтожают до 90% воздушных целей во время вражеских атак.

По данным Воздушные силы ВС Украины, во время массированной атаки 15-16 апреля радиотехнические войска зафиксировали 703 воздушные цели.

К утру 16 апреля силам ПВО удалось сбить или подавить 667 воздушных целей, среди которых большинство дронов и значительная часть ракет.

В то же время зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА на 26 локациях, а также падение обломков на еще 25 локациях.

Как пояснил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эта атака отличалась новой тактикой.

Удар длился фактически более суток — с утра 15 апреля до утра 16 апреля — и состоял из двух волн.

Первая волна включала крылатые ракеты, из которых почти все были перехвачены украинской ПВО.

Вторая волна стала более опасной — враг применил баллистические ракеты, которые сложнее сбивать. Из 19 таких ракет удалось перехватить лишь часть.

Кроме того, российские войска изменили время запуска крылатых ракет — часть из них выпустили не под утро, как раньше, а еще вечером.

