Все школы Винницы и двух районов Львовщины закрыли на карантин

С 30 января по 7 февраля в школах Винницы приостановлены занятия. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, поскольку среди школьников фиксируется превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.

– Сейчас на стационарном лечении в городской клинической больнице Центр матери и ребенка находится 146 детей, из них 29 – с ОРВИ, 41 ребенок болен гриппом, 39 детей болеют пневмонией, – говорится в сообщении.

Кроме того, в детской областной клинической инфекционной больнице находятся восемь детей с ОРВИ, 19 – с гриппом и пять – с пневмонией.

В зависимости от эпидситуации на следующей неделе будет приниматься решение о возобновлении обучения или продлении карантина.

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Во Львовской области закрыли на карантин школы в Дрогобыче и Золочевском районе.

В частности, с 30 января по 3 февраля – 20 школ в Дрогобыче и Стебнике, с 29 по 31 января – 54 школы в Золочевском районе. До конца недели не работают также две школы во Львове.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, чем занять ребенка во время карантина в школе.

Источник: Міськрада Вінниці