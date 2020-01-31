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Факти / Україна / Суспільство

У Хмельницькому усі школи закривають на карантин

У всіх закладах загальної середньої освіти міста Хмельницького через грип і ГРВІ з 3 лютого призупинять навчання.

Винятки становлять приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2. У Хмельницькій міськраді таке рішення ухвалили у зв’язку з необхідністю профілактики епідемічного розповсюдження ГРВІ.

До якого числа триватиме карантин поки не повідомляють. До слова, раніше через грип низку навчальних закладів у кількох областях також позакривали на карантин.

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Нагадаємо, усі школи Вінниці та двох районів Львівщини закрили на карантин до 7 лютого.

Також з 3 лютого на два тижні на карантин закривають усі школи, творчі гуртки та ДЮСШ Кривого Рогу.

Джерело: Хмельницька міськрада

Фото: Хмельницька міськрада

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