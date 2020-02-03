Украина отказалась от выплат по $80 тыс. семьям погибших в Иране

Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина отказалась от выплат по $80 тыс. семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране.

По словам президента, предложенная сумма является слишком маленькой.

– Они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормилец, а у нее работы нет и ребенку надо поступать в ВУЗ – $80 тыс. – это совсем мало, – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что человеческая жизнь не измеряется никакими деньгами, но Украина подаст иск в международный суд, чтобы добиться большей компенсации.

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– В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье по 200 тыс. грн. Вторая часть компенсации – от компании Международные авиалинии Украины через страховые компании. Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями, – сказал он.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.