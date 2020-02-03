У Києві зросла кількість хворих на грип і ГРВІ, 90 шкіл закрили на карантин

У Києві за п’ятий тиждень 2020 року зареєстровано 9 176 хворих на грип і ГРВІ. Але загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%.

До медичних закладів госпіталізовано 290 осіб, із них 229 – дітей.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 26,1%. Порівняно з попереднім тижнем, захворіло 9 130 дітей (зростання на 35,6%) і 4 640 дорослих.

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За інформацією департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено у 120 навчальних закладах – у 90 школах повністю та у 30 – частково.

У КМДА нагадують, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

Раніше Факти ICTV писали, що робити, щоб не захворіти на грип.