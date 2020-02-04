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Факты / Украина

В Кабмине электронный документооборот полностью заработает к 1 июлю – Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что полностью по всему правительству и министерствам электронный документооборот заработает до конца первого полугодия.

– Система документооборота состоит из трех больших блоков. Первый блок – это стандартная документация, вроде докладных и служебных записок. Второй большой блок – это кадровая документация, так как она составляет около 40% документооборота. Третий блок – это нормативно-правовые акты, – сказал Дубилет.

По его словам, только после того, как все эти блоки будут полностью запущены в электронной форме – тогда можно будет сказать, что это настоящий электронный документооборот.

– До конца февраля мы запустим секретариат правительства и прохождение нормативно правовых актов в других министерствах, а полностью по всему Кабмину – до конца первого полугодия, – заявил министр.

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Дубилет также сообщил, что на текущей неделе в тестовом режиме будет запущено прохождение проектов актов полностью в электронной форме на уровне секретариата правительства, а в течение месяца после этого планируется подключить все министерства.

– Прохождения документа от момента зарождения идеи до момента принятия его на Кабмине: все будет полностью в электронной форме, прозрачно, с установленными таймингами и с фамилиями конкретных людей, которые задержали тот или иной акт.

Я хочу также выставить это публично на сайт, чтобы каждый гражданин, журналист и активист мог отслеживать этот процесс в режиме реального времени, – добавил он.

Источник: Интерфакс-Украина

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