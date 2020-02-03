PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Планшеты за 26 тыс. грн и минус 30 тонн бумаги: ВР переходит на электронную систему

Со вторника, 4 февраля, начинает работу система Электронный законопроект и Верховная Рада переходит на электронный документооборот.

Эта система также интегрирована с общей цифровой платформой документооборота.

– Пол года будет действовать параллельно электронная и бумажная формы, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмы процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, в частности, для депутатского корпуса, – рассказал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Полный переход на электронный документооборот запланирован на сентябрь текущего года.

Читайте: Депутаты поддержали переход на электронный документооборот Рады

По словам руководителя Аппарата ВР Вячеслава Штучного, сейчас происходит тестирование всех электронных систем.

– По поводу бумажных носителей – ранее Верховная Рада использовала до 30 тонн бумаги в год. Сейчас этот показатель уменьшается и мы сами за то, чтобы ускорить диджитализацию, потому что это время, бюджетные средства и человеческие ресурсы, – отметил Вячеслав Штучный.

Для нардепов также закупили 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB. Одно устройство стоит 26 130 грн. В эту сумму также входят шесть приложений.

Планшеты будут использовать для работы с автоматизированными системами электронного документооборота, электронного законопроекта, электронного повестки дня пленарного заседания, электронного повестку дня заседания комитета и электронных обращений граждан.

Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что законопроект об электронных трудовых книжках уже в Раде.

Источник: Верховная Рада

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка