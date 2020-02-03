Планшеты за 26 тыс. грн и минус 30 тонн бумаги: ВР переходит на электронную систему

Со вторника, 4 февраля, начинает работу система Электронный законопроект и Верховная Рада переходит на электронный документооборот.

Эта система также интегрирована с общей цифровой платформой документооборота.

– Пол года будет действовать параллельно электронная и бумажная формы, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмы процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, в частности, для депутатского корпуса, – рассказал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Полный переход на электронный документооборот запланирован на сентябрь текущего года.

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По словам руководителя Аппарата ВР Вячеслава Штучного, сейчас происходит тестирование всех электронных систем.

– По поводу бумажных носителей – ранее Верховная Рада использовала до 30 тонн бумаги в год. Сейчас этот показатель уменьшается и мы сами за то, чтобы ускорить диджитализацию, потому что это время, бюджетные средства и человеческие ресурсы, – отметил Вячеслав Штучный.

Для нардепов также закупили 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB. Одно устройство стоит 26 130 грн. В эту сумму также входят шесть приложений.

Планшеты будут использовать для работы с автоматизированными системами электронного документооборота, электронного законопроекта, электронного повестки дня пленарного заседания, электронного повестку дня заседания комитета и электронных обращений граждан.

Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что законопроект об электронных трудовых книжках уже в Раде.