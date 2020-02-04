У Кабміні електронний документообіг повністю запрацює до 1 липня – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявляє, що повністю у всьому уряді та міністерствам електронний документообіг запрацює до кінця першого півріччя.

– Система документообігу складається з трьох великих блоків. Перший блок – це стандартна документація, на кшталт доповідних і службових записок. Другий великий блок – це кадрова документація, оскільки вона становить близько 40% документообігу. Третій блок – це нормативно-правові акти, – сказав Дубілет.

За його словами, тільки після того, як всі ці блоки будуть повністю запущені в електронній формі – тоді можна буде сказати, що це справжній електронний документообіг.

– До кінця лютого ми запустимо секретаріат уряду і проходження нормативно правових актів в інших міністерствах, а повністю у всьому Кабміні – до кінця першого півріччя, – заявив міністр.

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Дубілет також повідомив, що на поточному тижні в тестовому режимі буде запущено проходження проектів актів повністю в електронній формі на рівні секретаріату уряду, а протягом місяця після цього планується підключити всі міністерства.

– Проходження документа від моменту зародження ідеї до моменту ухвалення його на Кабміні: все буде повністю в електронній формі, прозоро, з встановленими таймингами і з прізвищами конкретних людей, які затримали той чи інший акт. Я хочу також виставити це публічно на сайт, щоб кожен громадянин, журналіст і активіст міг відстежувати цей процес в режимі реального часу, – додав він.