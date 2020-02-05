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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрзалізниця підписала меморандум з Deutsche Bahn

Укрзалізниця, компанії Deutsche Bahn AG та DB Engineering & Consulting GmbH підписали 5 лютого меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства з розвитку УЗ.

Меморандум, який діятиме 3 роки, передбачає надання технічної та управлінської допомоги Укрзалізниці.

Підписи під документом поставили в.о. голови правління Укрзалізниці Желько Марчек, член правління Укрзалізниці Ремігіуш Пашкевич, член правління Deutsche Bahn Рональд Пофалла і голова DB Engineering & Consulting GmbH Ніко Варнабоф.

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– Я сподіваюся, що це стане наступним кроком для побудови надійної співпраці між Укрзалізницею і Deutsche Bahn, – заявив на церемонії прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

До слова, раніше Гончарук розповів, що меморандум між Укрзалізницею та Deutsche Bahn не передбачає продаж або концесію державної компанії.

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