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Факты / Украина

Гололедица и -16°: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В субботу, 8 февраля, в Украине похолодает.

Синоптики прогнозируют снижение температуры. Ветер северный, 5-10 м/с.

Ночью столбики термометра покажут от 5 до 11 мороза.

Днем температура опустится – от 3 мороза до 2 тепла.

Читайте: Похолодание до -10 и мокрый снег: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В восточных областях и Карпатах ожидается ночью от 10 до 15 мороза, а днем – от 2 до 7 ниже нуля.

В Киеве осадков не прогнозируется. Ночью температура – от 7 до 9 мороза, днем около 0.

погода на 8 лютого

В воскресенье, 9 февраля, на дорогах Украины будет гололедица.

Ночью температура снизится – от 4 до 6 мороза.

Днем ожидается от 1 до 3 градусов выше 0.

В восточных областях и в Карпатах ночью синоптики прогнозируют 11-16 мороза, днем – от 5 до 10 мороза.

погода на 9 лютого

Напомним, из-за осложнения погодных условий в ночь на 5 февраля обесточен 41 населенный пункт в двух областях Украины.

Источник: Укргидрометцентр

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