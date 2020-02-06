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Факти / Україна

Ожеледиця і -16 °: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У суботу, 8 лютого, в Україні похолодає.

Синоптики прогнозують зниження температури. Вітер північний, 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометра покажуть від 5 до 11 морозу.

Вдень температура опуститься – від 3 морозу до 2 тепла.

Читайте: Похолодання до -10 і мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У східних областях та Карпатах очікується вночі від 10 до 15 морозу, а вдень – від 2 до 7 нижче нуля.

У Києві опадів не прогнозується. Вночі температура – від 7 до 9 морозу, вдень близько 0.

погода на 8 лютого

У неділю, 9 лютого, на дорогах України буде ожеледиця.

Вночі температура знизиться – від 4 до 6 морозу.

Вдень очікується від 1 до 3 градусів вище 0.

У східних областях та в Карпатах вночі синоптики прогнозують 11-16 морозу, вдень – від 5 до 10 морозу.

погода на 9 лютого

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов в ніч на 5 лютого знеструмило 41 населений пункт у двох областях України.

Джерело: Укргідрометцентр

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