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Факти / Україна / Суспільство

Пенсійний фонд, фізреєстр та мобільні: як збирали дані для перепису населення

Основне завдання перепису населення полягало у тому, щоб зрозуміти, скільки всього населення є на території України, розприділити ці результати за регіонами та статтю.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу.

Також він детально розповів про кожне джерело інформації.

Перший метод – збір даних від мобільних операторів.

– Спочатку ми провели масштабне соціологічне дослідження, аби зрозуміти у яких групах за регіонами середня кількість мобільних телефонів на одну людину. Потім ми наклали дослідження по тому, скільки у середньому є сім-карт. І також додали інформацію щодо дітей та людей похилого віку, – зазначив Дубілет.

Другий метод – дані Пенсійного фонду.

– Ми подивилися, який у нас є найбільш точний реєстр і дійшли висновку, що це Пенсійний фонд.

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Третій метод – реєстр фізичних осіб.

– Спочатку ми почистили цей реєстр за ознаками останнього контакту з державою протягом трьох років: отримання субсидій, отримання офіційної заробітньої плати, наявність закордонного паспорту.

За словами Дубілета, усі три методики показали майже однаковий результат.

Також він додав, що вони не використовували дані з Держстату.

Нагадаємо, раніше уряд оприлюднив результати пробного перепису населення. Згідно з отриманими даними, в Україні проживає 37 млн 289 тис. осіб, не враховуючи людей, які мешкають за кордоном і на тимчасового окупованих територіях.

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