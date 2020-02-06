Прослушка Гончарука: СБУ провела более 20 обысков, будут допросы

В деле о прослушивании в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука СБУ провела более 20 обысков и планирует допросы журналистов.
– Обысков было где-то 23. У кого они были проведены – тайна досудебного расследования, – рассказал на заседании Комитета по вопросам свободы слова первый заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.
По его словам, осматривали мобильные телефоны, компьютеры, в том числе и премьер-министра.
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– Кстати, с отдельными членами правительства также проведено исследование на полиграфе, – уточнил он, добавив, что указанные лица способствуют следователем СБУ.
Маяков отметил, что журналисты могли бы больше способствовать в данном расследовании, и предупредил их о вызовах на допросы.
Ранее Управление государственной охраны отбросило причастность военнослужащего УГО к прослушке в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука