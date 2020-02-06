Прослуховування Гончарука: СБУ провела понад 20 обшуків, будуть допити

У справі про прослуховування у кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука СБУ провела понад 20 обшуків і планує допити журналістів.

– Обшуків було десь 23. У кого вони були проведені – таємниця досудового розслідування, – розповів на засіданні Комітету з питань свободи слова перший заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

За його словами, оглядали мобільні телефони, комп’ютери, зокрема і прем’єра-міністра.

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– До речі, з окремими членами уряду також проведено дослідження на поліграфі, – уточнив він, додавши, що зазначені особи сприяють слідчим СБУ.

Маяков наголосив, що журналісти могли б більше сприяти у даному розслідуванні, і попередив їх про виклики на допити.

Раніше Управління державної охорони України заперечила причетність військовослужбовця УДО до прослуховування в кабінеті прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.