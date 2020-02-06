УГО опровергает причастность к прослушке в кабинете Гончарука

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность военнослужащего УГО к прослушке в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

УГО обратилось к ряду СМИ с просьбой не распространять слухи и ждать официальных результатов расследования.

– Уважаемые представители СМИ, воздержитесь, пожалуйста, от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования!, – говорится в сообщении.

Напомним, СМИ опубликовали информацию, что Главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к установке прослушки в комнате переговоров Гончарука и отправили запись сотрудников Госохраны.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина.

Источник: Управление государственной охраны Украины