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Факти / Україна

УДО спростовує причетність до прослуховування в кабінеті Гончарука

Управління державної охорони України заперечує причетність військовослужбовця УДО до прослуховування в кабінеті прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

УДО звернулося до ряду ЗМІ з проханням не поширювати чутки і чекати офіційних результатів розслідування.

– Шановні представники ЗМІ, утримайтеся, будь ласка, від поширення неперевірених припущень і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування !, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію, що Головне слідче управління СБУ підозрює в причетності до установки прослушки в кімнаті переговорів Гончарука та надіслати запис співробітників Держохорони.

Читайте: Затримання чиновника секретаріату Кабміну – реакція Гончарука

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну за вимагання та отримання хабара в 2,5 млн грн.

Джерело: Управління державної охорони України

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