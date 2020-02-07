Почему платежки за доставку газа для владельцев твердотопливных котлов не отменят

Платежки за поставки газа владельцам твердотопливных котлов будут присылать для того, чтобы у них была постоянная возможность быстро получить доступ к услуге газоснабжения.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

– Для того, чтобы все время было давление в газораспределительных сетях, чтобы они все время работали, чтобы были ремонтные бригады, обслуживающий персонал, нужно платить деньги. Не могут они быть в рабочем состоянии, если за них не платить, – сказал министр.

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Он добавил, что в любой момент человек, который пользуется твердотопливным котлом, может открыть газ и получить его поставку.

По словам Оржеля, такое распределение на составляющие тарифа является также логикой третьего энергетического пакета.

К слову, в НКРЭКУ рассказали, что делать в том случае, когда потребителям несправедливо насчитали оплату за газ.