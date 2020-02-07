Чому платіжки за доставлення газу для власників твердопаливних котлів не скасують

Платіжки за постачання газу власникам твердопаливних котлів надсилатимуть для того, аби у них була постійна можливість швидко отримати доступ до послуги газопостачання.

Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

– Для того, щоб весь час був тиск в газорозподільчих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади, обслуговуючий персонал, потрібно платити гроші. Не можуть вони бути в робочому стані, якщо за них не платити, – сказав міністр.

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Він додав, що в будь-який момент людина, яка користується твердопаливним котлом, може відкрити газ і отримати його постачання.

За словами Оржеля, такий розподіл на складові тарифу є також логікою третього енергетичного пакету.

До слова, в НКРЕКП розповіли, що робити у тому випадку, коли споживачам несправедливо нарахували оплату за газ.