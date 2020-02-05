Что делать, если несправедливо начислили плату за газ – НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, принимает и реагирует на любые заявления потребителей о качестве работы поставщика услуг. Об этом и других актуальных вопросах рассказала Фактам ICTV член НКРЭКУ Ольга Бабий.

– Если газопоставляющая компания нарушила правила предоставления услуг, потребитель имеет право обратиться с заявлением в НКРЭКУ. Она будет рассмотрена в части проверки. Это любые вопросы: о начислении, счетчиках, присоединению. Мы выходим на внеплановую проверку и выставляем требование устранить нарушения, – объяснила она.

Бабий также рассказала, почему приходит платежка, если человек не потребляет газ.

– В Украине разделили монополию газа на поставку и транспортировку. Если раньше потребители получали одну платежку, то в этом году им пришли две: в одной – цена газа в кубах, в другой – стоимость транспортировки. Чтобы понять объемы, потребители просто должны следить за этими показателями.

Мы давали соответствующие разъяснения, как рассчитывается цена транспортировки, облгазы публиковали эту информацию на своих сайтах. Комиссия со своей стороны дополнительно рекомендовала облгазам усилить информационную кампанию через коммуникацию с потребителями. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет урегулирован, – заверила член НКРЭКУ.

Фото: Член НКРЭКУ Ольга Бабий (Facebook Бабий)

По ее словам, цена за транспортировку рассчитывается, исходя из количества потребленного за год газа, которую потребитель теперь платит частями ежемесячно, то есть даже тогда, когда им не пользуется.

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– Если за прошлый год потребитель использовал 2 тыс. кубов газа, то она рассчитана с того потребления. И он платит частями ежемесячно кусок этой платы. Ранее наибольшая сумма приходилась на отопительный сезон. Если мы условно потребляли 400 кубометров, то на эту сумму сразу накладывали его транспортировку. Новая европейская модель лучше работает, потому что потребитель равномерными частями платит годовое потребление газа в течение года, – отметила Бабий.

Почему люди в селе платят за транспортировку, если за свой счет подводили газ?

– Если на въезде в село стоит газораспределительная станция, и село само себе проводило газ, то каким-то образом этот газ попал в этот населенный пункт. Потому что есть общие распределительные сети каждого облгаза, которые идут от крупных газопроводов. Во всей структуре транспортирования амортизация частных газовых сетей не учитывается. То есть тариф включает транспортировку газа только до этой ГРС. Поэтому в этом случае они должны быть спокойны. А тарифы разные, потому что в каждом облгазе своя структура его распределения.

Поставка и транспортировка газа – в одной платежке.

– Сейчас НКРЭКУ работает над упрощением модели предоставления всех коммунальных услуг, чтобы, например, была одна платежка на воду или тепло. Я надеюсь, что через неделю-две мы представим модели, которые будут удобны для потребителя. С каждого вида услуг будет одна платежка. Поскольку сейчас по некоторым из них три-четыре платежки.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как платить за газ в 2020 году.

Фото: Ольга Бабій