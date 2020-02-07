Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании

Украинского консула Александра Сторожука обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Молдове. Его отстранили от исполнения обязанностей.

– Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило Посольство Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении него преступления консулом Украины в городе Бельцы, – говорится в сообщении МИД.

Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

– Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанного дипломата отстранено от исполнения должностных обязанностей, – заявили в МИД.

Как сообщило молдавское издание СП, скорее всего речь идет об изнасиловании 17-летней девушки, которое совершили вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин 37 и 38 лет.

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Другое молдавское издание Deschide, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщило, что один из подозреваемых – консул Украины в Бельцах, и его пока не задержали ввиду дипломатического иммунитета, а второй фигурант дела задержан на 72 часа.

О результатах проведения следствия молдавские компетентные органы проинформируют дополнительно.