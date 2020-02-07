Консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні

Українського консула Олександра Сторожука звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої в Молдові. Його відсторонили від виконання обов’язків.

– Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова повідомило Посольство України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення щодо неї злочину консулом України в місті Бельці, – йдеться у повідомлення МЗС.

Молдавська сторона висловила прохання, щоб консул не залишав територію Молдови на час проведення слідчих дій.

– Державним секретарем МЗС України відкрито дисциплінарне провадження, на час проведення якого зазначеного дипломата відсторонено від виконання посадових обов’язків, – заявили в МЗС.

Як повідомило молдавське видання СП, швидше за все йдеться про зґвалтування 17-річної дівчини, яке скоїли увечері 4 лютого в Бельцях двоє чоловіків 37 і 38 років.

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Інше молдавське видання Deschide, посилаючись на анонімні джерела в слідстві, повідомило, що один з підозрюваних – консул України в Бельцях, і його поки не затримали через дипломатичний імунітет, а другий фігурант справи затриманий на 72 години.

Про результати проведення слідства молдавські компетентні органи поінформують додатково.