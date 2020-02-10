Авиакатастрофа МАУ: Данилова пригласили в Иран для расследования

Власти Ирана пригласили секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета МАУ.

– Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса, – говорится в заявлении Ирана.

В заявлении указывается, что глава иранского СНБ отметил решимости Ирана наладить сотрудничество со сторонами, которые имеют отношение к катастрофе.

– Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело экспертной, неполитизированной обстановке, – заявил Шахман.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ: 5 стран требуют от Ирана передать черные ящики

Напомним, ранее директор по расследованию несчастных случаев иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию авиакастрофы МАУ в Тегеране.

Источник: IRNA