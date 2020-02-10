Авіакатастрофа МАУ: Данілова запросили в Іран для розслідування

Влада Ірану запросили секретаря РНБО України Олексія Данілова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

– Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив свого колегу приїхати до Ірану для спільного розгляду питання, – йдеться у заяві Ірану.

У заяві вказується, що глава іранської РНБ наголосив на рішучості Ірану налагодити співпрацю зі сторонами, які мають відношення до катастрофи.

– Проведення технічних оцінок зможе допомогти завершити справу експертної, неполитизированной обстановці, – заявив Шахмані.

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Нагадаємо, раніше директор з розслідування нещасних випадків іранської організації цивільної авіації Хасан Резаїфар заявив, що Іран більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування авіакастрофи МАУ в Тегерані.

Джерело: IRNA